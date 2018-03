Der türkische Außenminister Cavusoglu besucht heute zum dritten Mal in zwei Monaten Deutschland.

Am Nachmittag will er mit Bundesaußenminister Gabriel in Berlin zusammenkommen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Bemühungen um eine weitere Entspannung der deutsch-türkischen Beziehungen. Morgen wird Cavusoglu auf der Tourismusmesse ITB erwartet.



Der Grünen-Politiker Özdemir begrüßte es, dass der Kontakt mit Ankara aufrecht erhalten wird. Zugleich forderte er eine Freilassung der verhafteten Journalisten und Oppositionellen in dem Land. Es sei schlimm genug, dass die Türkei in ein offenes Gefängnis verwandelt worden sei, aber in Deutschland habe der lange Arm des Erdogan-Regimes nichts verloren, sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur.

