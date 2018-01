Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute in Berlin den neuen österreichischen Regierungschef Kurz.

In den Gesprächen dürfte es unter anderem um die Asylpolitik gehen. Österreich hatte zuletzt einen deutlich härteren Kurs gefahren als Deutschland. Kurz kritisierte bereits in seiner Zeit als Außenminister die Willkommenspolitik der Bundesregierung. Der 31-Jährige will zudem anders als Merkel die Befugnisse der EU deutlich einschränken. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kündigte er an, den Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union stärker in den Mittelpunkt der Flüchtlingspolitik zu rücken. Kurz führt seit Dezember eine Koalitionsregierung seiner ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ.

