Die USA und China wollen im Umgang mit Nordkorea zusammenarbeiten.

US-Außenminister Tillerson sagte bei einem Besuch in Peking, sein Land und China wollten gemeinsam versuchen, Nordkorea zu einer Abkehr von seinem Atomprogramm zu bringen. Tillersons chinesischer Kollege Wang meinte, Washington und Peking gäben die Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts nicht auf.



Nordkorea hatte zuletzt erneut Mittelstreckenraketen getestet und damit zum wiederholten Mal gegen UNO-Resolutionen verstoßen. Die USA haben inzwischen damit begonnen, ein Raketenabwehrsystem in Südkorea zu installieren. Dies stößt wiederum in China auf Kritik, das dadurch seine Sicherheit bedroht sieht.