Besuch in Berlin Merkel empfängt ukrainischen Präsidenten Poroschenko

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko kommt erneut nach Berlin. (dpa/ picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Vor dem Hintergrund der brüchigen Waffenruhe in der Ost-Ukraine empfängt Bundeskanzlerin Merkel am Nachmittag den ukrainischen Präsidenten Poroschenko.

Bei dem Treffen in Berlin soll es um den Fortgang des Friedensprozesses sowie um die innen- und wirtschaftspolitische Lage in der Krisenregion gehen. Ende Dezember war in der Ost-Ukraine eine Waffenruhe in Kraft getreten, die aber immer wieder verletzt wird. Gestern waren bei Gefechten in der Nähe von Donezk drei Soldaten und ein Kämpfer der pro-russischen Separatisten getötet worden. Mehrere Ortschaften sind von der Strom- und Gasversorgung abgeschnitten.