Papst Franziskus hat die indigenen Völker im Süden Chiles beim Bemühen um mehr Rechte zum Verzicht auf Gewalt aufgerufen.

Die gerechteste Sache werde durch Gewalt in eine Lüge verwandelt, sagte das katholische Kirchenoberhaupt während einer Messe vor 150.000 Gläubigen in Temuco. Man könne nicht Anerkennung verlangen, indem man andere vernichte. Überschattet wurde der Papstbesuch von weiteren Brandanschlägen auf Kirchen, die radikalen Ureinwohnern zugeschrieben werden.



Temuco ist das Zentrum des traditionellen Gebiets der Mapuche. Diese kämpfen für eine Rückgabe ihrer angestammten Gebiete sowie eine Anerkennung ihrer Sprache und Kultur.



Heute besucht der Papst in die nordchilenische Hafenstadt Iquique. Anschließend fliegt Franziskus weiter in die peruanische Hauptstadt Lima.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.