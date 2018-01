Die britische Premierministerin May ist zu einem Besuch in China eingetroffen.

May will sich vor dem geplanten EU-Ausstieg Großbritanniens für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit China einsetzen. Sie besuchte in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation zunächst die Industriestadt Wuhan. Morgen ist in Peking ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant. Die dreitägige Reise endet am Freitag in der Wirtschaftsmetropole Shanghai.

