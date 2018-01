Besuch in China

Die britische Premierministerin May hat in Peking den Wunsch nach einer Vertiefung der Handelskooperation mit China bekräftigt.

Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Li Keqiang erklärte May, dies sei eine gute Gelegenheit, über einen Ausbau der Beziehungen zu einer globalen strategischen Partnerschaft nachzudenken. Li sagte, der geplante EU-Austritt Großbritanniens habe keine Auswirkungen auf das Verhältnis beider Länder. Für heute ist in Peking ein Treffen zwischen May und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant.

