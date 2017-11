US-Präsident Trump hat auf dem Weg zu einer fast zweiwöchigen Asien-Reise einen Zwischenstopp in Hawaii eingelegt.

Zunächst traf er mit Vertretern des Pazifikkommandos zusammen, das in dem US-Bundesstaat stationiert ist. Anschließend wird Trump einen Kranz in Pearl Harbour niederlegen. Der US-Marinestützpunkt war im Dezember 1941 von Japan angegriffen worden, woraufhin die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten.



Nach seinem Besuch in Hawaii fliegt Trump am Sonntag weiter nach Japan. Dort wird er mit Ministerpräsident Abe und Kaiser Akihito zusammentreffen. Weitere Stationen seiner Asien-Reise sind China, Südkorea, Vietnam und die Philippinen.