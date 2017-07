Besuch in Kiew

Die EU hat die Ukraine zu weiteren Reformen aufgerufen.

Wichtigste Aufgabe sollte sein, einen modernen Staat aufzubauen, der bürgerfreundlich und gegen Korruption resistent sei, sagte Ratspräsident Tusk nach einem Gipfel mit Staatschef Poroschenko in Kiew. Kommissionspräsident Junkcker erklärte, die Ukraine habe schon viel erreicht. Von einem erfolgreichen Kampf gegen Korruption hänge auch das Interesse ausländischer Investoren ab.



Tusk überreichte Poroschenko zudem das ratifizierte Assoziierungsabkommen mit der EU. Es soll am 1. September in Kraft treten.