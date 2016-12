Besuch in Pearl Harbor Japans Regierungschef hofft auf Versöhnung

Japans Ministerpräsident Abe wird im amerikanischen Pearl Harbor erwartet (dpa picture alliance/Kyodo/MAXPPP )

Der japanische Premierminister Abe will mit seinem bevorstehenden Besuch in Pearl Harbor ein historisches Zeichen der Versöhnung setzen.

In einer Rede vor Geschäftsleuten in Tokio sagte der Regierungschef, die Kriegsverbrechen der Vergangenheit dürften sich nie wiederholen. Die heutige Allianz zwischen Japan und den USA stifte Hoffnung, viele Probleme in der Welt zu lösen. - Abe kommt morgen in dem Hafen auf der US-amerikanischen Insel Hawaii mit Präsident Obama zusammen. Im Dezember 1941 hatte Japan die amerikanische Flotte in Pearl Harbor angegriffen und 2.400 Soldaten getötet. Daraufhin traten die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg ein.