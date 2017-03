Besuch in Russland

Bundesaußenminister Gabriel hat bei seinem Besuch in Russland für konkrete Abrüstungsschritte in Europa geworben.

Am Rande eines Treffens mit seinem Amtskollegen Lawrow in Moskau verwies Gabriel auf Truppenstationierungen der Nato im Osten und die Verlegung zehntausender Soldaten an die russische Westgrenze. Er sei besorgt, dass es zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommen könne. Schon vor dem Treffen hatte Gabriel sich dafür ausgesprochen, den Nato-Russland-Rat wieder regelmäßig tagen zu lassen. Außerdem traf er Vertreter der russischen Zivilgesellschaft.



Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind wegen der Annexion der Krim und wegen der unterschiedlichen Positionen im Syrien-Krieg gespannt.