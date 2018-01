Besuch in Sofia

Bundeskanzlerin Merkel hat die EU aufgefordert, auf der internationalen Bühne mit einer Stimme zu sprechen.

Wenn sich die EU in der Welt behaupten und ihre Werte durchsetzen wolle, müssten die Mitgliedsländer gemeinsam handeln, zum Beispiel in der Sicherheits-, Wirtschafts- und Forschungspolitik, sagte Merkel in Sofia bei einem Treffen mit dem bulgarischen Regierungschef Borissov.



Grund für Merkels Apell sind die Versuche Chinas, einen gesonderten Dialog mit 16 ost- und südosteuropäischen Staaten zu führen, von denen nicht alle der EU angehören.

