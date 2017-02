Besuch in Warschau Merkel warnt vor "exklusiven Clubs" in der EU

Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch bei der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. (AFP / Janek Skarzynski)

Bei ihrem Besuch in Warschau hat Bundeskanzlerin Merkel vor einem Auseinanderdriften der Europäischen Union gewarnt.

Es dürften keine exklusiven Clubs innerhalb der EU gebildet werden, in die andere nicht hineinkommen, sagte Merkel auf einer Pressekonferenz mit der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. Jedem Mitgliedsland müssten alle Bereiche wie die Mitgliedschaft im Euro oder Schengen offenstehen. Szydlo betonte, alle EU-Länder müssten das Gefühl haben, gleich behandelt zu werden. Reformen seien für eine Weiterentwicklung der EU wichtig. Vor allem aber müssten die nationalen Parlamente gestärkt werden. Szydlo und Merkel hoben auch die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Polen hervor. Künftig werde man in Wirtschaftsfragen und in der Sicherheitspolitik noch enger zusammenarbeiten.