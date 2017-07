US-Präsident Trump hat kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg scharfe Kritik an Russland geübt.

Während seines Besuchs in Warschau warf Trump Moskau ein - so wörtlich - destabilisierendes Verhalten vor. Die Zusammenarbeit der USA mit Polen sei eine Antwort auf die russischen Aktivitäten, betonte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Duda. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher erklärte, man stimme mit diesem Ansatz nicht überein und bedaure den Mangel an Verständnis in den Beziehungen zwischen Washington und Moskau. - Trump trifft morgen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg erstmals mit dem russischen Präsidenten Putin zusammen. Bereits am Abend ist eine Begegnung mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.



Die ärmsten Länder der Welt forderten die G20-Staaten zu mehr Einsatz für den Klimaschutz auf. In einer Erklärung dieser Staatengruppe hieß es, die 47 ärmsten Länder seien für den Ausstoß von Treibhausgasen und den Klimawandel nur geringfügig verantwortlich. Sie trügen aber die Hauptlast der Folgen. Die USA haben ihren Rückzug aus dem Klimaabkommen von Paris angekündigt.



Hören Sie hier den Bericht unseres Korrespondenten zu den politischen Vorgesprächen in Hamburg.