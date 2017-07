US-Präsident Trump hat bei seinem Besuch in Warschau die Verbundenheit seines Landes mit Polen hervorgehoben.

Für Amerikaner sei Polen immer ein Symbol der Hoffnung gewesen, sagte Trump in einer Rede am Denkmal für den Warschauer Aufstand gegen die Nationalsozialisten. Die Polen hätten ihr Land in der Historie mehrfach verloren, aber nie ihren Stolz, betonte der US-Präsident. Ein starkes Polen sei ein Segen für den Westen und die Welt. Heute stehe man gemeinsam vor neuen Bedrohungen, etwa durch den islamistischen Terrorismus.



Trump bekannte sich erneut zur Beistandspflicht der Nato. Sein Land stehe fest hinter dem Artikel fünf des Nordatlantikvertrages. Darin haben die Nato-Mitgliedstaaten vereinbart, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Zugleich betonte Trump, Europa müsse für seinen eigenen Schutz auch selbst mehr tun.



Trump war zuvor zu Gesprächen mit dem polnischen Präsidenten Duda und Regierungschefin Szydlo zusammengekommen. Dabei vereinbarten sie den Verkauf von Raketen des Typs "Patriot" an Polen, wie die Regierung in Warschau bestätigte.



Trump sagte weiter, der Westen sei mit Mächten konfrontiert, die seinen Willen auf die Probe stellen wollten, auch durch Cyberkriminalität, so Trump. Er sprach dabei auch Russland an und rief Moskau zudem auf, die destabilisierenden Aggressionen in der Ukraine einzustellen.



Der Kreml wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher erklärte, man bedaure den Mangel an Verständnis in den Beziehungen zwischen Washington und Moskau. Trump trifft morgen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg erstmals mit dem russischen Präsidenten Putin zusammen. Bereits am Abend ist eine Begegnung mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.



Die ärmsten Länder der Welt forderten die G20-Staaten zu mehr Einsatz für den Klimaschutz auf. In einer Erklärung dieser Staatengruppe hieß es, die 47 ärmsten Länder seien für den Ausstoß von Treibhausgasen und den Klimawandel nur geringfügig verantwortlich. Sie trügen aber die Hauptlast der Folgen. Die USA haben ihren Rückzug aus dem Klimaabkommen von Paris angekündigt.