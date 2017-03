Iraks Ministerpräsident Abadi setzt auf ein verstärktes Engagement der neuen US-Regierung im Kampf gegen den Terror.

Nach einem Treffen mit Präsident Trump im Weißen Haus in Washington erklärte Abadi, er rechne mit amerikanischer Unterstützung auch bei der Befreiung der nordirakischen Stadt Mossul von den Dschihadisten des IS. Die Vereinigten Staaten sind derzeit mit Militärberatern und Spezialkräften im Irak präsent. Trump erklärte, der Kampf gegen den IS in Mossul komme voran. Konkrete Zusagen an Abadi aber machte er nicht und betonte lediglich, man müsse den IS "loswerden".



Der Besuch Abadis diente unter anderem der Vorbereitung eines Treffens mit Vertretern aus 68 Ländern, auf dem das Vorgehen gegen die Dschihadisten international koordiniert werden soll.