"Güle Güle" ist eine gängige türkische Abschiedsformel. Ausgesprochen, von dem der bleibt. Der Gehende sagt "Allahismaladik". Das klingt am Ende fast wie Incirlik. Dass Gabriel mit dem offenbar letzten Versuch, sich mit der türkischen Regierung auf eine dauerhafte Besuchserlaubnis für deutsche Bundestagsabgeordnete zu einigen, eine Bauchlandung erlitt, kam nicht überraschend. Warum sollte ihm und seinem türkischen Pendant Cavusoglu gelingen, was Bundeskanzlerin Merkel im Gespräche mit Staatschef Erdogan versagt blieb?

Dafür hätte Gabriel schon viele Gastgeschenke im Gepäck haben müssen. Doch der Außenminister hatte allenfalls ein paar Gutscheine dabei. Einen etwa dafür, die Aktivitäten der kurdischen Terrororganisation PKK in Deutschland konsequenter zu verfolgen. Das kam bei den Türken gut an. Wird dieser Gutschein eingelöst, würde damit eine langjährige Forderung der Türkei erfüllt.

Auch Gabriels Eingeständnis, Deutschland habe sich nach dem Putschversuch im vergangenen Sommer nicht solidarisch genug mit der demokratisch gewählten türkischen Regierung erklärt, war Balsam für die sensible türkische Seele. Während sich Gabriel beim letzten Punkt der Grenze zur Heuchelei schon gefährlich näherte, blieb in der Frage des Asyls für türkische Putschverdächtige auch dem Chef-Diplomaten nur der Hinweis auf die Rechtslage.

Soldaten abziehen - und alles ist vorbei

Klar, dass Cavusoglu konterte - bei einem anderem deutsch-türkischen Streitpunkt: der Inhaftierung deutscher Journalisten in der Türkei. Der türkische Außenminister verwies im Fall des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel auf die unabhängige Justiz. Sie werde am Ende der Ermittlungen entscheiden, wie es mit Doppelstaatler Yücel weitergehe. Die gute Nachricht an dieser Aussage: Yücels Schicksal hängt angeblich nicht von der politischen Großwetterlage ab. Die schlechte Nachricht: Es fällt schwer, das zu glauben.

Letztendendlich dürfte sich das deutsch-türkische Verhältnis umso deutlicher entspannen, je mehr Streitpunkte aus dem Weg geräumt werden. Leider ist das nicht überall so einfach wie bei dem Streit um das Besuchsrecht in Incirlik. Hier kann man die Soldaten abziehen und der Streit ist vorbei, weil es nichts mehr gibt, worüber man streiten könnte. Zudem ist das türkische Interesse an der Anwesenheit der deutschen Soldaten in Incirklik sehr begrenzt. Die Türkei hat von der Präsenz der Soldaten nicht viel. Am Ende bleibt Türken die Genugtuung, dass die Deutschen ihren Stolz teuer bezahlen müssen, wenn sie mit Mann und Maus nach Jordanien umziehen.

Rückgrat gegenüber der Türkei

Bei anderen Punkten, wie etwa den unterschiedlichen Auslegungen von Begriffen wie Rechtsstaat und Terror ist das nicht so einfach. Dort kann der Streit nicht abgeschafft, sondern muss ausgetragen werden - und das ist auch gut so. Dann muss man sich mit den Positionen des anderen auseinandersetzen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Deutschland in der Causa Incirlik konsequent handelt.

Denn "Güle Güle" heißt: "Gehe lachend". Genau das sollten die Deutschen tun. Wenn die Bundesregierung wenigstens dieses Mal der Türkei gegenüber Rückgrat zeigt, ist das durchaus ein Grund zur Freude.