Der SPD-Politiker Nietan hat das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete bei Bundeswehrsoldaten im türkischen Konya als "Retourkutsche" von Präsident Erdogan bezeichnet.

Wenn man die Psychologie Erdogans kenne, müsse man es so sehen, sagte Nietan im Deutschlandfunk. Der türkische Präsident hatte bei seinem jüngsten Besuch in der Bundesrepublik nicht zu seinen Landsleuten sprechen dürfen und sich darüber verärgert gezeigt.



Nietan fügte hinzu, wenn Bundestagsabgeordneten auch künftig kein Besuchsrecht mehr auf dem Nato-Stützpunkt in Konya eingeräumt werde, könnten deutsche Soldaten dort nicht dauerhaft stationiert bleiben. Forderungen aus der Opposition nach einem sofortigen Abzug halte er aber für undiplomatisch, betonte der Leiter der Koordinierungsgruppe Türkei im SPD-Parteivorstand. Zuvor sollte man versuchen, die Regierung in Ankara zu überzeugen.