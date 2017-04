Bundespräsident Steinmeier hat mehr Verantwortung für andere in der Gesellschaft angemahnt.

Wer Gemeinschaft verwirklichen wolle, müsse das Verständnis und die Verantwortung füreinander stärken, erklärte Steinmeier in einer Ansprache anläßlich des 150-jährigen Bestehens der Von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld. Dies gelte um so mehr in einer Zeit, in der die Gesellschaft in Einzelteile zu zerfallen drohe. Er warnte davor, sich zunehmend in Komfortzonen zurückzuziehen, anstatt Offenheit für andere zu suchen. Zugleich würdigte der Bundespräsident die Arbeit der evangelischen Stiftung. Diese geht auf eine 1867 gegründete Anstalt für Menschen mit epileptischen Erkrankungen zurück. In Bethel entstanden Werkstätten, Schulen und eine Kirche. Nach diesem Vorbild wurden in Deutschland weitere Orte aufgebaut.