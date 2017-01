Betrieb von Drohnen Bundeskabinett beschließt schärfere Regeln - Wahltermin im Herbst vorgeschlagen

Drohnen, hier auf der IFA 2016 in Berlin. (Jan Rähm)

Die Bundesregierung hat schärfere Regeln für den Betrieb von Drohnen beschlossen.

Alle unbemannten Fluggeräte über 250 Gramm müssen nach dem vom Kabinett gebilligten Verordnungsentwurf mit einer Plakette gekennzeichnet sein. Darauf müssen Namen und Adresse des Besitzers aufgeführt sein. Für Geräte über zwei Kilogramm wird ein Führerschein Pflicht. Nicht mehr eingesetzt werden dürfen die unbemannten Fluggeräte an Einsatzorten von Polizei und Rettungsdiensten, Industrieanlagen oder in der Nähe von Flughäfen. Auch dürfen Drohnen nur bis zu einer Höhe von 100 Metern fliegen, damit sie Flugzeugen und Hubschraubern nicht in die Quere kommen. Hintergrund der Neuregelungen ist der rasant steigende Absatz. Allein im vergangenen Jahr wurden geschätzt etwa 300.000 Kamera-Drohnen verkauft.



Daneben schlug das Kabinett den 24. September als Termin für die Bundestagswahl im Herbst vor. Die endgültige Entscheidung trifft Bundespräsident Gauck. Zur Diskussion hatte auch der 17. September gestanden.