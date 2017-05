Das Gesundheitswesen ist kompliziert. Das schützt es vor Betrügern. Man muss schon einigermaßen sicher in den Niederungen der Sozialgesetzgebung unterwegs sein, um das System auszutricksen.

Das Gesundheitswesen ist kompliziert. Das macht es - andererseits - anfällig für Betrug und Manipulation. Die Kompliziertheit, die Komplexität – sie ist zugleich Stärke und Schwäche des Gesundheitssystems. Auf das übertragen, was eine Sonderermittlungsgruppe des BKA und des Landeskriminalamtes NRW an Betrugsfällen im Pflegesystem zutage gefördert haben soll, heißt das: Betrug in der dargestellten Größe, Betrug, dessen Schadensumfang an eine geschätzte Milliardensumme heranreichen könnte, solcher Betrug funktioniert nur, wenn sehr viele Kenner des Systems an einem üblen Strang ziehen.

Pflegeversicherung besser gegen betrügerische Kenner wappnen

Es muss Ärzte geben, die Pflegeleistungen verordnen, es muss Pflegedienste geben, die genau wissen, an welchen Stellen Leistungen leicht zu manipulieren sind. Das Ganze muss so vonstattengehen, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen nichts davon mitbekommt. Was natürlich möglich und einrichtbar ist, die Prüfer des MDK sind keine Kripo – aber auch nur dann, wenn die Betrüger zugleich Kenner des Systems sind. Und das Ganze funktioniert sehr oft auch nur – und das gehört zu den übelsten Facetten der Betrugsgeschichte, wenn die Angehörigen – eher als die Pflegebedürftigen selbst - Komplizen im bösen Spiel sind.

Ginge es lediglich um ein paar erschlichene Leistungen oder geputzte Dokumentationen, ginge es darum, durch eine Portion geriatrischer Schauspielkunst dem MDK ein Upgrade bei der Eingruppierung abzuluchsen – geschenkt. Das wäre ärgerlich, unsolidarisch, auch ungesetzlich, klar, aber nicht der großen Empörung wert.

Bei den Betrugsfällen aber, die schon vor rund einem Jahr ruchbar wurden, ging es um Schwerstpflegebedürftige, die künstlich beatmet werden mussten – um die Hilflosesten der Hilflosen also. Betrug und Bereicherung zu Lasten von Schwerstkranken, Altersverwirrten, Hochbetagten – das betrachtet, liegt es auf der Hand, dass es größere Anstrengungen braucht, um die Pflegeversicherung gegen betrügerische Kenner und kriminelle Experten zu wappnen.

Und das geht, auch ohne, dass sich Pflegebedürftige und Angehörige neuen Kontrollzwängen ausgesetzt sehen. Wie wäre es, wenn einmal in jedem Bundesland ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt würde, bevor jemand einen Pflegedienst gründet? Wie wäre es, wenn die Pflegekassen dann doch mehr hinsehen, mit wem sie Verträge schließen? Und wie wäre es, wenn Staatsanwaltschaften sich mit mehr Kompetenz in Sachen Sozialversicherung versorgen würden? Wenn die Kompliziertheit des Systems vor allem denen zuarbeitet, die es missbrauchen, läuft etwas ziemlich falsch.