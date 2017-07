Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen oder nur unzureichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Wie die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk Unicef in Genf mitteilten, sind etwa 850 Millionen Menschen praktisch ohne Zugang zu sauberem Wasser. Viele weitere Millionen müssten auf ungefiltertes Wasser aus Bächen oder Seen zurückgreifen oder lange Fußmärsche in Kauf nehmen. Außerdem verfügten 4,5 Milliarden Menschen nicht über ausreichende Sanitäranlagen. WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, sauberes Wasser und Hygiene dürften kein Privileg für Reiche und Menschen in Städten sein. Verschmutztes Wasser ist die Ursache von Krankheiten wie Cholera, Typhus und Hepatitis.