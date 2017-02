Bevölkerungsentwicklung Statistiker erwarten mehr und kleinere Privathaushalte

Der von Statistikern prognostizierte Trend zu mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalten wird auch Einfluss auf den Wohnungsbau haben. (picture alliance / dpa / Daniel Naupold)

In Deutschland wird nach einer neuen Vorausberechnug die Zahl der privaten Haushalte mit ein oder zwei Personen deutlich zunehmen.

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden geht davon aus, dass im Jahr 2035 rund 50 Millionen Menschen auf diese Art leben werden, 2015 waren es noch 45 Millionen. Die Zahl der Haushalte mit Kindern könnte dagegen im selben Zeitraum von 9,9 auf 8,8 Millionen sinken. Als Gründe führen die Statistiker Veränderungen in der Altersstruktur und den Trend zu kleineren Haushalten an.