Bevölkerungsstatistik Entwicklung im Osten laut Ostbeauftragter Gleicke weiter problematisch

"Schlicht niemand zum Abwandern mehr da": Iris Gleicke (SPD), Ost-Beauftragte der Bundesregierung. (Imago/Metodi Popow)

Die Ostbeaufragte der Bundesregierung, Gleicke, hält die Studie für nur bedingt aussagekräftig, wonach die Abwanderung von Ost nach West nahezu gestoppt sei.

Der "Berliner Zeitung" sagte die SPD-Politikerin, der Trend sei nicht zuletzt deshalb zum Stillstand gekommen, weil es in vielen ostdeutschen Regionen schlicht niemanden zum Abwandern mehr gebe. Daher würden die Herausforderungen für die Kommunen dort auch eher größer, zumal der Anteil an älteren Menschen ständig zunehme. Zu den zentralen Herausforderungen gehört Gleicke zufolge weiterhin die Daseinsvorsorge. Auch müsse es gelingen, Studierende in ostdeutschen Universitätsstädte auch über den Abschluss hinaus an diese Standorte zu binden. Viele zögen anschließend wieder fort, um woanders zu arbeiten und zu leben.



Das Institut der deutschen Wirtschaft hatte vermeldet, im Jahr 2014 habe es per Saldo nur noch eine Ost-West-Wanderung von 3.300 Personen gegeben. Dies sei der geringste Wert seit der Wiedervereinigung.