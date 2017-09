Deutschland brauche mindestens 350 000 neue und bezahlbare Wohnungen pro Jahr, fordert die Bundesbauministerin. Doch wie läßt sich die Forderung umsetzen? Die Bau- und Grundstückskosten sind vielerorts hoch, in den Ballungszentren mangelt es an Flächen und die Zahl der Sozialwohnungen sinkt Jahr für Jahr. Was ist nötig, damit eine Wohnungsbau-Offensive gelingt? Vor welchen Aufgaben steht die Politik? Und welche Alternative bietet das Wohnen auf dem Land?

Gesprächsgäste:

Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Axel Gedaschko , Präsident des GDW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Diskutieren Sie mit in der Länderzeit. Rufen Sie kostenfrei an unter Tel. 00 800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de