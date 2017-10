Der frühere deutsche Botschafter in der Türkei, Eckart Cuntz, sieht eine Entspannung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei.

Seit der Bundestagswahl gebe es eine gewisse Beruhigung, sagte Cuntz im Deutschlandfunk. Dies habe auch die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Steudtner vor einigen Tagen gezeigt. In dem Fall habe auch die türkische Justiz bewiesen, dass sie rechtsstaatlich arbeiten könne.



Der Diplomat fügte hinzu, die Freilassung Steudtners sei zwar ein großer Schritt voran, es seien aber immer noch mehrere Deutsche in der Türkei inhaftiert.



Cuntz sprach sich gegen einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara aus. Damit würde man diejenigen vor den Kopf stoßen, die sich in der Türkei für Rechtsstaatlichkeit einsetzten. Auch mit Rücksicht auf die engen menschlichen und wirtschaftlichen Verbindungen beider Länder sei ein Abbruch nicht sinnvoll.