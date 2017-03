Journalisten können - wie von Behörden - auch von Unternehmen Auskunft verlangen, die privatwirtschaftlich organisiert, aber weitgehend in öffentlicher Hand sind.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Hintergrund sind Recherchen eines Journalisten, der Informationen von einem lokalen Wasserversorger in Gelsenkirchen erbeten hatte. Das als Aktiengesellschaft organisierte Unternehmen hatte dies unter Hinweis auf das Geschäftsgeheimnis verweigert. Von Seiten des BGH hieß es jetzt, da die Anteile des Wasserversorgers im Wesentlichen von kommunalen Stadtwerken gehalten würden, sei das Unternehmen in der Pflicht.