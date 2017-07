Banken und Sparkassen dürfen grundsätzlich Kosten dafür berechnen, wenn sie per SMS eine Transaktionsnummer für das Online-Banking verschicken.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karslruhe. Allerdings dürfen die Institute die SMS nur in Rechnung stellen, wenn ein erfolgreicher Zahlungsauftrag zustandekommt.



Im konkreten Fall hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband die Kreissparkasse in Groß-Gerau verklagt. In deren Klausel heißt es, jede SMS mit einer TAN-Nummer koste zehn Cent. Der BGH hält diese Formulierung für zu allgemein.



Die Verbraucherzentrale Bundesverband wollte allerdings eigentlich durchsetzen, dass die Banken überhaupt keine Extra-Kosten für SMS berechnen dürfen.



(AZ.: XI ZR 260/15)