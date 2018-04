Der Bundesgerichtshof hat den Haftbefehl gegen einen Flüchtling aus Nigeria wieder aufgehoben.

Der 27-Jährige war im Januar in Oberbayern festgenommen worden. Gegen ihn bestand der Verdacht einer Mitgliedschaft in der Terrorgruppe Boko Haram sowie der Beteiligung an Kriegsverbrechen. Der Mann hatte sich mit seinen Aussagen selbst belastet.



In der Mitteilung der Bundesanwaltschaft heißt es nun, es bestünden inzwischen Zweifel, ob diese Angaben tatsächlich der Wahrheit entsprächen. Daher sei der dringende Tatverdacht, der für die Untersuchungshaft notwendig sei, nicht mehr gegeben. Der Nigerianer wurde daher freigelassen.

