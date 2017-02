BGH-Urteil Bausparkassen dürfen Altverträge kündigen

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (dpa / Uli Deck)

Die massenhafte Kündigung von alten Bausparverträgen mit hohen Zinsen ist rechtens.

Dies entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in einem Grundsatzurteil. Einen solchen Vertrag über mehr als zehn Jahre als reine Sparanlage laufen zu lassen, widerspreche dem Sinn und Zweck des Bausparens, so das Gericht.



Geklagt hatten zwei Kunden der Bausparkasse Wüstenrot. Weil alte Verträge im Vergleich zu heute verhältnismäßig hohe Zinsen abwerfen, nutzen viele Kunden sie als reine Sparanlage und verzichten auf ein Darlehen. Das ist für die Bausparkassen zu einer finanziellen Belastung geworden. Seit 2015 kündigten sie deshalb etwa 250.000 solcher Altverträge.