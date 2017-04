Eltern haften nicht für ihre Kinder, wenn diese unerlaubt per Telefon über 0900er-Nummern einkaufen.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Zur Begründung erklärten die Richter, solange die Eltern als Anschlussinhaber die Zahlung nicht autorisiert hätten, hafte grundsätzlich der Dienstleister. Eine Mutter sollte für ihren Sohn eine Rechnung von über 1.200 Euro begleichen. Der 13-Jährige hatte ein an sich kostenloses Computerspiel gespielt. Allerdings konnten Zusatzangebote bestellt werden. Dafür musste unter anderem eine 0900er-Nummer gewählt werden. Der Junge rief dort 21 Mal an.



(Az. III ZR 368/16)