BGH-Urteil Massenhafte Kündigung von alten Bausparverträgen rechtens

Die massenhafte Kündigung von alten Bausparverträgen mit hohen Zinsen ist rechtens. Dies entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. (picture alliance/dpa)

Der Bundesgerichtshof hat die Kündigung von alten Bausparverträgen mit lukrativen Zinsen als rechtmäßig eingestuft.

Die Karlsruher Richter entschieden in einem Grundsatzurteil, es widerspreche dem Sinn und Zweck des Bausparens, einen Vertrag über mehr als zehn Jahre als reine Sparanlage laufen zu lassen. Betroffen sind demnach alle Verträge, in die Kunden schon so viel eingezahlt haben, dass sie ein Darlehen in Anspruch nehmen könnten. Nach Ansicht der Richter darf die Bausparkasse im Regelfall kündigen, wenn diese sogenannte Zuteilungsreife vor zehn oder mehr Jahren erreicht wurde.



Bausparkassen haben Schätzungen zufolge in den vergangenen Jahren etwa 250.000 Verträge beendet, die von Kunden wegen der hohen Zinsen als Sparanlage genutzt wurden. Verbraucherschützer kritisierten das Urteil. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärte, das Gericht habe den Grundsatz der Vertragstreue schwer erschüttert.