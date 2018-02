Der Europäische Gerichtshof hat erneut die Abholzung des Bialowieza-Waldes in Polen kritisiert.

Generalanwalt Bot erklärte in seinem Schlussantrag, die polnische Regierung verstoße damit gegen die Naturschutzziele für das Gebiet, das als einer der letzten Urwälder Europas gilt. Ein Teil des Waldes an der Grenze zu Weißrussland zählt zum Weltnaturerbe der Unesco. Die polnischen Behörden hatten die Rodungen erlaubt, um eine Borkenkäferplage einzudämmen. Ein Urteil in dem Fall wird in einigen Monaten erwartet.



Mehr zu dem Thema können Sie in diesem Kollegengespräch hören.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.