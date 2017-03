Biathletin Laura Dahlmeier "Ein absolutes Ausnahmetalent"

Laura Dahlmeier ist in dieser Saison nicht zu stoppen - nachdem die Biathletin gestern einen Sieg im Sprint zwar verpasste, holte sie heute in Oslo die kleine Kristallkugel in der Verfolgung. ARD-Sportreporter Thomas Kunze glaubt, dass sie auch morgen beim Massenstart wieder erfolgreich sein wird. "Sie ist eine Ausnahmeerscheinung", sagte er im DLF.

Thomas Kunze im Gespräch mit Astrid Rawohl