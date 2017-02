Biathlon-WM Schempp und Dahlmeier siegen im Massenstartrennen

Freut sich über seinen Weltmeistertitel: Simon Schempp. (dpa / picture alliance / Stanislav Krasilnikov)

Bei der Biathlon-WM in Hochfilzen hat Simon Schempp im Massenstart über 15 Kilometer die Goldmedaille gewonnen.

Bei den Frauen siegte Laura Dahlmeier. Sie holte ihre fünfte Goldmedaille.



Am Königssee wurde Francesco Friedrich mit seinem Anschieber Thorsten Margis zum vierten Mal in Folge Weltmeister im Zweierbob.



Bei der alpinen Ski-WM in Sankt Moritz sicherte sich Felix Neureuther im Slalom die Bronzemedaille.