Bilanz Bundespräsident Gauck blickt auf seine fünfjährige Amtszeit zurück

Bundespräsident Gauck wollte aus Altersgründen nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Bundespräsident Gauck zieht am Vormittag in Berlin eine Bilanz seiner fünfjährigen Amtszeit.

Unter der Fragestellung "Wie soll es aussehen, unser Land?" will er einen Bogen spannen zu seiner Antrittsrede am 12. März 2012. Kurz nach seiner Vereidigung hatte Gauck damals die demokratische Entwicklung Deutschlands gewürdigt und zugleich die Veränderung der Gesellschaft durch Zuwanderung thematisiert. - Gauck ist noch bis zum 18. März im Amt. Sein Nachfolger wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt.