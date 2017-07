Es bleiben immer auch die Bilder. Beim letzten Weltgipfel in Deutschland, dem G7-Treffen in Elmau, waren es Bilder üppiger Natur und politischer Harmonie. Merkel und Obama auf der großen Holzbank vor der Kulisse des Wetterstein-Massivs. Das ist gerade mal zwei Jahre her.

Für 20 Staats- und Regierungschefs, ihre Mammut-Delegationen und mehr als 4000 Journalisten aus aller Welt gab es in diesem Jahr keinen Rückzugsort in entlegenen Almlandschaften oder Seebädern wie einst in Heiligendamm. Deshalb Hamburg.

Die Elbphilharmonie und Beethovens Neunte sollten die sinnlichen Impressionen liefern, die die Erinnerung an diesen Gipfel prägen. Stattdessen werden Videosequenzen bleiben, denen man nur an den Bildunterschriften entnehmen kann, dass sie nicht in den Bürgerkriegsgebieten dieser Welt, sondern im Hamburger Schanzenviertel aufgenommen wurden.

Ökonomische Interessen abhängig von sozialen Fragestellungen

Die exzessive Gewalt, die sich hier entlud, ist der schlimmste Auswuchs einer linken Protest(un)kultur. Diese politische Verortung der brutalen Krawalle erhält ihre besondere Bedeutung durch den Blick auf die Themen, die gerade heute auf der Tagesordnung der G20 standen: Hilfe für Afrika, globale Gesundheitspolitik, Förderung von Frauen. Nie hat sich der Verbund von Wirtschaftsmächten, der Ende der 90er Jahre als Reaktion auf globale Finanzkrisen entstand, soweit an Forderungen und Problembeschreibungen der linken Globalisierungskritik angenähert, wie gestern und heute in Hamburg.

Die Agenda der G20 ist das Anerkenntnis, dass sich ökonomische Interessen in einer Welt wechselseitiger Abhängigkeiten nicht mehr von sozialen Fragestellungen und dem Problem globaler Verteilungsgerechtigkeit trennen lassen.

Glaubwürdigkeit der linken Globalisierungskritik beschädigt

Es war eine linke Protestkultur, die diesen Einsichten zur Geltung verholfen hat. Die exzessive Gewalt der militanten G20-Gegner ist ein Angriff auf die Zivilität der Gesellschaft und ihrer politischen Streitkultur. Sie beschädigt aber auch die Glaubwürdigkeit der linken Globalisierungskritik. Sie muss sich nun fragen lassen, ob sie mit einer Dämonisierung des G20-Treffens, die in weiten Teilen der politischen Öffentlichkeit betrieben wurde, nicht einer Diffamierung von Politik schlechthin Vorschub geleistet hat.

Politik aber muss mehr denn je die Antwort auf die globalen Verunsicherungen und Verwerfungen dieser Zeit sein. Das hat auch dieses Gipfeltreffen wieder deutlich gemacht. Die Schlusserklärung ist ein Dokument des politischen Ringens um Antworten auf globale Krisen, Herausforderungen und Probleme. Es illustriert Gemeinsamkeiten, etwa bei der Stärkung der Rolle von Frauen in der Weltwirtschaft oder im Kampf gegen verheerende Seuchen, die in den letzten Jahren vor allem die ärmsten Länder Afrikas trafen.

Offenes Eingeständnis des Dissenses

In ernüchternder Weise dokumentiert die Hamburger Gipfelerklärung aber auch den Verlust an Gemeinsamkeit, die mit dem Auftreten des neuen US-Präsidenten Trump auf der Bühne der Weltpolitik einhergeht. Bis in die letzten Stunden versuchten die Unterhändler der G20-Mitglieder, vor allem im Klimaschutz einen Minimalkonsens zu formulieren. Am Ende blieb nur das offene Eingeständnis des Dissenses.

Die nun schwarz auf weiß belegten Streitpunkte in Klima und Handelsfragen sind lediglich Symptome eines fundamentalen Auseinanderdriftens von Grundverständnissen über die Handlungsmöglichkeiten von Politik im 21. Jahrhundert. Hier die Gruppe jener Staaten, die auf internationale Vernetzung, Abstimmung und Interessenausgleich setzen. In der neuen Weltordnung dieser Tage steht China den europäischen G20-Mitgliedern in vielen dieser Fragen näher als dort die alte, ehemalige Vormacht des Westens, die USA.

Vision von einer wertebasierten Gemeinschaft verblasst

Es gab einmal eine Vision, in der sich auch die Gruppe der G20 ähnlich wie die G7 in Richtung einer wertebasierten Gemeinschaft entwickelte. Sie ist in Hamburg weiter verblasst. Geblieben indes ist die G20 als Forum politischer Auseinandersetzung und als Mechanismus globaler Problemlösung. Die Effizienz dieser Form der Weltpolitik wurde in der Vergangenheit oft unterschätzt und zugleich kontinuierlich gesteigert.

Eine Forschergruppe der Universität von Toronto, die die Ergebnisse der G20 seit Jahren evaluiert, bescheinigte den Staaten, mehr als 70 Prozent der Versprechen ihrer Schlusserklärungen in der Vergangenheit eingehalten zu haben. Das ist ein Maßstab, an dem sich die starken Volkswirtschaften dieser Welt auch nach Hamburg messen lassen müssen.