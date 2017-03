Im Streit um verhinderte Wahlkampfauftritte hat der türkische Außenminister Cavusoglu Deutschland ein systematisches Vorgehen vorgeworfen.

Zugleich betonte er in Hamburg vor dem heute geplanten Treffen mit Außenminister Gabriel, dass Ankara gute Beziehungen zu Deutschland sehr wichtig seien. Zuvor hatte Cavusoglu die Bundesrepublik mit Nazi-Deutschland verglichen und von einem total repressivem System gesprochen. Er verbat sich zudem Lektionen in Menschenrechten und Demokratie seitens der Bundesrepublik. Der türksiche Außenminister war für seine Rede vor rund 300 Anhängern in die Residenz des türkischen Generalkonsuls in der Hansestadt ausgewichen, nachdem sein Auftritt am ursprünglich vorgesehenen Veranstaltungsort wegen Mängeln beim Brandschutz untersagt wurde. - Bundesaußenminister Gabriel dämpfte die Erwartungen an die Unterredung mit seinem Amtskollegen. Er glaube, dass eine ganze Reihe von Begegnungen notwendig sei, um wieder ein besseres Verhältnis zu erreichen, sagte Gabriel im ZDF. Durch diese schwierige Phase müsse man jetzt durch.