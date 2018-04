Tausende Menschen haben in der nordspanischen Stadt Bilbao bessere Haftbedingungen für verurteilte Aktivisten der Untergrundorganisation ETA gefordert.

In der Menge wurden Slogans skandiert wie "Baskische Gefangene nach Hause". Dabei geht es um die Forderung, dass Inhaftierte aus entfernten Gefängnissen näher an ihre Heimat verlegt werden. Auch sprachen sich die Demonstranten dafür aus, dass in der Haft erkrankte ETA-Aktivisten eine Amnestie erhalten.



Die ETA hatte gestern eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Opfer ihrer Anschläge um Verzeihung bittet. Kurz vorher kündigte sie außerdem an, sich Anfang Mai endgültig aufzulösen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.