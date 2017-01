Kinoatmosphäre auf dem Sofa – was viele Menschen völlig in die Handlung eintauchen lässt, macht sich später manchmal unangenehm bemerkbar, sagt Doktor Daniela Claessens. Sie ist Augenärztin und berät unter anderem die private Krankenversicherung DKV in Köln.

"Das Fernsehen bei total abgedunkeltem Raum ist nicht angenehm für die Augen. Individuelle Empfindungen spielen natürlich auch eine Rolle, aber ein starker Kontrast ist nicht gut fürs Auge."

Damit Fernsehen die Augen nicht anstrengt, sollte die Raumbeleuchtung stimmen, bestätigt Dr. Jürgen Waldorf, Lichtfachmann im Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

"Das Fernsehbild selbst hat starke Schwankungen in der Helligkeit. Deshalb sollte man zusätzliche Leuchten verwenden, die seitlich vom Fernseher angebracht werden. Zudem sollte der Raum auch über eine Allgemeinbeleuchtung verfügen. Ideal wäre es, wenn die Beleuchtung dimmbar ist."

Augen schonen durch richtige PC-Platzwahl

Die meisten Menschen verbringen auch sehr viel Zeit am Computer - oft sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. Auch hier spielt die richtige Raumbeleuchtung eine entscheidende Rolle, damit die Augen nicht ermüden oder schmerzen. Tageslicht ist am angenehmsten, aber die Helligkeit darf nicht in die Augen oder direkt auf den Bildschirm treffen. Daniela Claessens:

"Ideal ist, wenn das Fenster seitlich von meinem Arbeitsplatz ist. Ungünstig ist, wenn das Fenster direkt hinter dem Bildschirm ist, wobei auch wieder individuelle Empfindlichkeiten eine Rolle spielen. Das heißt, die Beleuchtung an einem Arbeitsplatz sollte immer individualisierbar sein, dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, wenn ich die Außenbeleuchtung durch das Tageslicht zu hell finde, eine Jalousie runterzulassen."

Auch Decken-, Wand- oder Schreibtischleuchten sollten so positioniert sein, dass genügend Licht auf die Arbeitsfläche trifft, aber nicht stört.

"Was wichtig ist beim Bildschirm, dass ich eine Beleuchtung habe, die möglichst von der Seite kommt. Ungünstig sind direkte offene Lampen, die direkt über meinem Arbeitsplatz sind, die sich im schlimmsten Fall sogar auf dem Bildschirm spiegeln. Das wäre maximal ungünstig."

Ab und zu mal blinzeln

Auch am Computerplatz ist eine dimmbare Beleuchtung sinnvoll. Fühlen sich die Augen nach einiger Zeit trotzdem müde und strapaziert an, könnte das möglicherweise noch eine andere Ursache haben: den zu konzentrierten Blick auf den Bildschirm. Wir blinzeln dann nämlich seltener.

"Das Blinzeln hat aber die wichtige Aufgabe, die Augen zu befeuchten und die Tränenflüssigkeit auf dem Augapfel zu verteilen. Wenn ich seltener blinzele, dann wird mein Auge schneller trocken. Die Empfehlung lautet, für allem für Menschen, die am Bildschirm arbeiten, immer mal wieder dran zu denken, bewusst zu blinzeln und auch immer mal wieder in eine andere Richtung und eine andere Entfernung zu schauen, damit die inneren Augenmuskeln nicht immer einförmig die gleiche Arbeit zu erledigen haben."