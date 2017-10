Für ein flächendeckendes Angebot in Ganztagsschulen sind einer Studie zufolge mehr als 3,3 Millionen Plätze und 30.000 zusätzliche Lehrer notwendig.

Dann könnten bis zum Jahr 2025 rund 80 Prozent aller Schüler betreut werden, erklärte die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Im Schuljahr 2015/2016 lag der Anteil bei durchschnittlich 40 Prozent. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede je nach Bundesland. So waren in Hamburg mehr als 90 Prozent der Kinder in einer Ganztagsschule eingeschrieben, in Bayern nur 16 Prozent. Etwa drei Viertel der Eltern wollten inzwischen einen Ganztagsplatz für ihre Kinder, heißt es in der Studie. In den Jahren 2002/2003 nutzte nur jedes zehnte Kind dieses Angebot.