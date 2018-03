Nach Einschätzung des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, müssen die Anforderungen fürs Abitur erschwert werden.

Man könne bei der Masse an Einser-Abiturienten die wirklich herausragenden Schüler gar nicht mehr erkennen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe eine Inflation an guten Noten. Meidinger appellierte an die Politik, den Mut aufzubringen, wieder mehr Leistung einzufordern.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.