Nach Ansicht der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Eisenmann, wechseln zu viele Kinder nach der Grundschule aufs Gymnasium.

In Freiburg, Heidelberg oder Tübingen seien es etwa 70 Prozent, sagte die CDU-Politikerin aus Baden-Württemberg dem Magazin "Der Spiegel". Nicht alle Kinder seien jedoch fürs Gymnasium geeignet. Zudem sei es falsch davon auszugehen, nur mit Abitur gehe es im Leben weiter. Auch Realschüler könnten beruflich und finanziell sehr erfolgreich werden, während es promovierte Geisteswissenschaftler gebe, die auf dem Arbeitsmarkt weniger gefragt seien.



Darüber hinaus verteidigte die Bildungspolitikerin ihren Erlass zur Abschaffung des sogenannten Schreibens nach Gehör in den Grundschulen. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse belegten, dass Schüler die Rechtschreibung von Anfang an richtig lernen sollten, führte Eisenmann aus. Das sei besser für sie, als zwei Jahre lang zu schreiben, wie sie wollten, und erst ab dem dritten Schuljahr korrigiert zu werden. Sie kündigte an, in "einigen Monaten" ein Rechtschreib-Curriculum für alle Schularten vorzulegen, wonach Rechtschreibfehler immer korrigiert werden müssten - von Klasse 1 bis zum Ende der Schullaufbahn.