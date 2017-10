Der Anteil der Kinder, die eine Ganztagsschule besuchen, unterscheidet sich je nach Bundesland deutlich.

Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach waren im Schuljahr 2015/2016 in Hamburg mehr als 90 Prozent der Kinder in einer Ganztagsschule eingeschrieben, in Bayern nur 16 Prozent. Bundesweit waren es im Durchschnitt vier von zehn Schülern. Das ist eine deutliche Steigerung zu früheren Jahren. In den Jahren 2002/2003 ging nur jedes zehnte Kind auf eine Ganztagsschule.



Nach Berechnungen der Studie müsste die Politik weitere 3,3 Millionen Ganztagsplätze schaffen, um bis 2025 für 80 Prozent der Schüler Kapazitäten zu haben.