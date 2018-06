Die Zahl der Menschen, die in Deutschland die Hochschulreife erwerben, steigt weiter.

Laut dem heute vorgestellten Bildungsbericht lag ihr Anteil an der Bevölkerung 2016 bei 31 Prozent. Zehn Jahre zuvor waren es noch 23 Prozent. Gleichzeitig stieg allerdings nach mehreren Jahren erstmals wieder der Anteil der Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verließen - um 0,2 Punkte auf sechs Prozent.



Bundesbildungsministerin Karliczek sagte in Berlin, die soziale Herkunft habe nach wie vor einen zu starken Einfluss auf den Bildungserfolg in Deutschland. Um das zu ändern, setzt die CDU-Politikerin unter anderem auf einen weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung.



Dem Bildungsbericht zufolge nutzt inzwischen jedes zweite Grundschulkind ein Ganztagesangebot. Er wird alle zwei Jahre vom Bundesbildungsministerium und der Kultusministerkonferenz der Länder erstellt.

