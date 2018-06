Die Bildung in Deutschland hängt trotz vieler Reformprojekte immer noch maßgeblich von der sozialen Herkunft ab. Wie aus dem nationalen Bildungsbericht hervorgeht, studiert nur knapp ein Viertel der Kinder von Eltern ohne Abitur, während sich mehr als drei Viertel aller Kinder aus Akademikerhaushalten für ein Studium entscheiden.

Im KMK-Bericht wird auch festgehalten, dass wieder mehr Jugendliche die Schule ohne einen Abschluss verlassen. Dabei handele es sich vornehmlich um einen Anstieg bei ausländischen Jugendlichen, heißt es in dem Bericht einer unabhängigen Forschergruppe. In der Jahrgangsstufe 9 verfehle fast jeder zehnte Jugendliche den Mindeststandard beim Lesen.



Die Experten sehen Kitas und Schulen noch nicht gut genug auf den stetig wachsenden Zulauf von Kindern und Jugendlichen eingestellt. Man brauche vor allem mehr Personal und Betreuungsplätze. Der Sprecher der Autorengruppe, Maaz, forderte den weiteren Aus- und Umbau des deutschen Bildungssystems. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Holter, sprach von einem "Weckruf an die Politik".



Bundesbildungsministerin Karliczek sagte in Berlin, die soziale Herkunft habe nach wie vor einen zu starken Einfluss auf den Bildungserfolg in Deutschland. Um das zu ändern, setzt die CDU-Politikerin unter anderem auf einen weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung.



Dem Bildungsbericht zufolge nutzt inzwischen jedes zweite Grundschulkind ein Ganztagesangebot. Er wird alle zwei Jahre vom Bundesbildungsministerium und der Kultusministerkonferenz der Länder erstellt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.