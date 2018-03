Die neue Bundesministerin für Bildung und Forschung, Karliczek, will in dieser Legislaturperiode die Modernisierung in der Bildung vorantreiben.

Im Bundestag warb die CDU-Politikerin in diesem Zusammenhang um Unterstützung für eine Grundgesetzänderung zur Lockerung des Kooperationsverbotes. Dann könne auch der Digitalpakt für Schulen rasch zum Abschluss kommen.



Karliczek kündigte zugleich an, die berufliche Aus- und Weiterbildung gegenüber der akademischen Bildung aufzuwerten. Nach ihren Worten will die neue Bundesregierung außerdem den Bereich Forschung und Entwicklung in Unternehmen steuerlich fördern.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.