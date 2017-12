Politiker von CDU und CSU plädieren dafür, dass weiterhin die Bundesländer für die Bildungspolitik zuständig sein sollen.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Bouffier sagte der Deutschen Presse-Agentur, es wäre für Schulen, Schüler und Lehrer nicht hilfreich, wenn künftig der Bund über die Bildungspolitik entschiede. Es habe sich bewährt, dass die Städte und Kreise die Schulträger seien. Sie seien dicht dran und würden ihre Bevölkerung kennen. Eine Änderung des Grundgesetzes, um dem Bund mehr Mitspracherechte zu geben, lehnt Bouffier ab. Die SPD hingegen will das sogenannte Kooperationsverbot aufheben.



Die CSU will sich auf ihrer Klausurtagung in der kommenden Woche in Seeon ebenfalls zum Bildungsföderalismus bekennen. Schulpolitik sei und bleibe Ländersache, heißt es laut "Bild am Sonntag" in einem Papier der Christsozialen.

