Der Hamburger Schulsenator Rabe dringt auf wirksame Schritte gegen den Lehrermangel.

Der SPD-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Brisanz des Themas zeige sich immer mehr. Ohne eine ausreichende Zahl an Lehrern könne es keinen Bildungserfolg geben.



Heute stellt die Kultusministerkonferenz eine Bildungsstudie vor. In dem Ländervergleich geht es um die Kompetenzen von Viertklässlern in den Fächern Deutsch und Mathematik. An der Studie nahmen etwa 30.000 Schüler von 1.500 Schulen teil. Berichten zufolge ist das Niveau 2016 im Vergleich zu 2011 in einigen Bundesländern deutlich gesunken.