Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist einer Studie zufolge unzufrieden mit dem Schul- und Bildungssystem im eigenen Bundesland.

Eine entsprechende Untersuchung der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU wurde heute in Berlin vorgestellt. 45 Prozent der Befragten sind demnach nicht zufrieden. 61 Prozent plädierten dafür, dass der Bund stärkeren Einfluss in der Bildungspolitik bekommt. Der Sprecher der Unionsvertreter in der Kultusministerkonferenz, der bayerische Staatsminister Spaenle, sprach sich für einen Bildungs-Staatsvertrag aus. Dabei würden die Länder sich untereinander auf eine stärkere Zusammenarbeit verpflichten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.